Hindistan’da devam eden Dünya Gençler Badminton Şampiyonasında milli takım grubunda üç maçını da kazanarak ilk 16 takım arasına girmeyi başardı.

Milli sporcumuz Mehmetcan Töremiş takımın elde ettiği bu başanıdaki büyük performansı ile büyük beğeni topladı.

Hindistan’da yapılan Dünya Gençler Şampiyonasında Badminton milli takımı ilk maçında Uganda’yı ve ikinci maçında Gana’yı zorlanmadan 2-0’lık skorlarla geçti.

Grup birinciliğinde maçında İngiltere ile çok zorlu maça çıktı.

İlk seti İngiltere 45-42 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette ise rakibine üstünlük kuran milli takım bu seti 45-32 alarak skoru 1-1 yaptı ve final setine taşımaya başardı.

Üçüncü sette ise rakibi önünde ilk bölümde geriye düşen Badminton milli takımı Mehmetcan Töremiş’in mükemmel performansı ile önce rakibine yakaladı ve 44-44 beraberliğin ardından kazananı belirleyecek son sayıda yine Töremiş ustalığını gösterdi ve mükemmel bir vuruşla takımının seti 45-44 maçı da 2-1 kazandıran isim oldu.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi antrenörü Eren Murat Güngör’ün milli takım teknik ekibinde görev yaptığı ve Mehmetcan Töremiş’in başarılı performansı ile milli takım Dünya Şampiyonasında ilk 16’yşa kalmayı garantiledi. Milli takım bugün çeyrek finale yükselmek için saat 09.00’da Kanada ile karşılaşacak.