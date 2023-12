Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, gençlere 'uyuşturucu ve ekran bağımlılığı' konusunda uyarılarda bulundu...

Çorum Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen ‘Uyuşturucu ve Ekran Bağımlılığı İle Mücadele’ konulu konferans gerçekleştirildi.

Programa konuşmacı olarak Çorum Yeşilay Koordinatör Formatörü Psikolojik Danışman Yaser Mert ve Türk Dünyası Birim Başkanı Ahmet Güler katıldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, programın konuşmacıları Çorum Yeşilay Koordinatör Formatörü Psikolojik Danışman Yaser Mert ve Türk Dünyası Birim Başkanı Ahmet Güler’e teşekkür etti.

Tosik, konferansın ardından yaptığı açıklamada; ‘Uyuşturucu, alkol ve tütün bağımlılığına karşı kararlı mücadelemizi sürdürürken, istikbalimizin teminatı olan Türk gençliğini kişisel ve sosyal gelişimine tehdit oluşturan ekran bağımlılığı ile mücadele de yalnız bırakmayacağız.’ dedi.

Yaşadığımız çağın en önemli ve acilen önlem alınması gereken konularının başında uyuşturucu madde kullanımı ve uyuşturucu bağımlılığının geldiğine dikkat çeken Tosik, özellikle 15 ila 25 yaş arasındaki gençlerin ciddi risk altında olduğunu söyledi.

Tosik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle 15 ila 25 yaş arasındaki gençlerimiz ciddi risk altındadır. Ülkemizde uyuşturucu kullanma yaşının 15’in altına düşmüş olması kan donduran bir durumdur.

Bu durumun altında şüphesiz çeşitli sebepler yatmaktadır. Devletimizin kurumları bu sebepler ve bu sebepler neticesinde ortaya çıkan durumlarla mücadele etmektedir. Ancak bu mücadele her zaman yeterli olmayabilir. Bizler de bireysel ya da sivil toplum örgütü olarak üzerimize düşeni yapmaktan geri durmamalıyız. Mücadele ailede başlamalı, okulda, sosyal çevrede devam etmelidir. Bize düşen vazife bu duruma ve bu durumun ortaya çıkarmış olduğu sorunlara dikkat çekerek gençlerimizin uyuşturucu batağına çekilmesinin önüne geçmeye çalışmaktır.

Bu meselede hedef sizlersiniz, bu noktada amaç zihninizi bulandırmak, iradenizi elinizden alarak gem vurmaktır. Türk gençliği özündeki cevheri idrak edince neler yapabileceğini çağlar boyu tüm dünyaya göstermiştir. Sizler de “Damarlarınızdaki asil kan”ın farkında olun, onu kirletmeyin. Ecdadımızdan miras olarak devraldığımız bu mukaddes kanı, bizi biz yapan asil geni uyuşturucu tacirlerinin insafına terk etmeyin. İstikbalimize pranga vurdurmayın.

TOSİK'TEN GENÇLERE ‘BAĞIMLILIK’ UYARISI

Unutmayın, her türlü bağımlılık “Bir kereden bir şey olmaz” sözüyle başlar. Genellikle akranlarınız aracılığıyla çekilirsiniz bu tuzağa. Bu sebeple, Türk genci her türlü tehlike karşısında son derece uyanık olmalı, her türlü tuzağın ve hilenin farkına varmalıdır. Çünkü bir milletin kaderini, geleceğini taşıyorsunuz genlerinizde.

Üzerinde durulması ve dikkat çekilmesi gereken bir diğer husus ise teknolojinin bir getirisi olan ekran bağımlılığıdır. Ekran bağımlılığını “Kişinin ekran karşısında kontrolünü kaybetmesi ve ekran dışında vakit geçirdiğinde yoksunluk belirtileri hissetmesi.” şeklinde açıklayabiliriz.

12-18 YAŞ ARALIĞINDAKİ GENÇLERİN YÜZDE YİRMİ BEŞİ İNTERNET BAĞIMLISI YA DA BAĞIMLI OLMA SINIRINDADIR’

Yeşilay’ın açıklamalarına göre ülkemizde bulunan 12-18 yaş aralığındaki gençlerin neredeyse yüzde yirmi beşi internet bağımlısı ya da bağımlı olma sınırındadır. Bu konuda toplum olarak üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeye mecburuz. Gençlerin uyku düzenini, sosyal ilişkilerini, zihinsel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen internet ve ekran bağımlılığıyla mücadele edebilmek için bu konuya ciddi bir şekilde eğilmeliyiz. Gençlerin birlikte ve kaliteli vakit geçirebilecekleri ortamlar oluşturmalıyız. Onları ekranın olumsuz etkilerinden kurtarmalıyız.

Teknoloji konusundaki gelişmeleri yakından takip edin. Teknolojinin imkânlarından en güzel şekilde faydalanın. Ancak teknolojinin sizi mankurtlaştırmasına ve birer zombiye dönüştürmesine müsaade etmeyin. Dizginler her daim sizin elinizde bulunsun. Teknolojinin esiri değil hâkimi sizler olun.

Çalışmalarına başladığımız Bağımlılıkla Mücadele Platformu ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak, uyuşturucu, alkol ve tütün bağımlılığına karşı kararlı mücadelemizi sürdürecek, istikbalimizin teminatı olan Türk gençliğini kişisel ve sosyal gelişimine tehdit oluşturan ekran bağımlılığı ile mücadele de yalnız bırakmayacağız.”