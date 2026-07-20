Danıştay, trafik cezası ödeme emirlerine karşı açılan bir davada, davayı kaybeden tarafın ceza ile birlikte 30 bin lira avukatlık vekalet ücreti ödenmesi gerektiğine hükmedilmesine karar verdi.

Danıştay 8. Dairesi, trafik cezası ödeme emirlerine yönelik itirazlarda emsal niteliğinde bir karara imza attı. Danıştay, davanın kaybedilmesi durumunda vekalet ücretinin ceza miktarına göre değil, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ndeki maktu (sabit) idare mahkemesi ücretlerine göre belirlenmesi gerektiğine hükmetti.

DURUŞMASIZ 30 BİN, DURUŞMALI 40 BİN TL

2026 yılı tarifesine göre, idare mahkemelerindeki bu maktu vekalet ücreti duruşmasız davalarda 30 bin TL, duruşmalı davalarda ise 40 bin TL olarak uygulanıyor.

Bu durum, düşük miktarlı cezalar için açılan davaların kaybedilmesi halinde, vatandaşların ceza tutarının çok üzerinde bir avukatlık ücreti ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Örneğin, 5 bin liralık bir cezaya yönelik ödeme emri davasını kaybeden bir sürücü, idareye 30 bin ya da 40 bin lira vekalet ücreti ödeyecek.