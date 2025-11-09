Emekli öğretmen Yaşar Ergan ile merhume Kadriye Ergan’ın kızı, Mecitözü Birlik eski şoförlerinden Ali Osman Ergan’ın kardeşi Kudret Ergan (38) geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Dün akşam İlim Yayma Kavşağında tırın çarpası nedeniyle ağır yararlanan ve hastaneye kaldırılan Kudret Ergan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhumenin cenazesi bugün Mecitözü’ne bağlı Sırçalı köyünde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.