Arca Çorum FK’da günlerdir süren sessizliğin bugün bozulması bekleniyor. Kırmızı Siyahlı kulübün resmi transfer döneminin bugün başlayacak olması nedeni ile daha önce kesin anlaşma sağlanan futbolcuları bugün kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Başkan Oğuzhan Yalçın, Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu ile geçtiğimiz sezon kulüpte tercüman olarak görev yapan ve bu sezon Kulüp Ceosu olarak göreve başlayan Mustafa Çiçekay tarafından büyük bir titizlikle yürütülen transfer görüşmelerinde büyük oranda sonuca ulaşıldığı öğrenildi.

Bu üçlünün yürüttüğü transfer çalışmalarında kesin anlaşma sağlanan dört beş futbolcunun bugün başlayacak resmi transfer dönemi nedeni ile kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Kırmızı Siyahlı kulüp Arca Sponsorluğunda Süper Ligde forma giyen ve son olarak Konyaspor’da oynayan Yusuf Erdoğan ve Eyüpspor’dan Dorukhan Toköz gibi tecrübeli isimler ile görüşüyor.

Kırmızı Siyahlı kulüpte transfer komitesinin çalışmaları büyük bir gizlilik için yürütürken yarın başlayacak ilk etap kampı bitene kadar lig kadrosunun büyük oranda belirlenmesi bekleniyor. Teknik Heyet ikinci etap kampına takımın tam kadro katılmasını istediği öğrenildi.