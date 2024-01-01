Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın henüz hiç bir futbolcu ile transfer görüşmesi yapmadıklarını ve kendilerine de hiç bir futbolcu ile ilgili bir teklif gelmediğini söyledi.

Başkan Yalçın şu anda öncelikli düşüncelerinin ekonomik olarak ilk yarıdan ikinci yarıya temiz başlamak olduğunu ve bunun için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek; ‘İlk yarının sona ermesinin ardından ikinci yarı hazırlıklarına başladık. Şu ana kadar ayrılmak isteğini ileten Berkay Can dışında kimseden öyle bir talep gelmedi. Burada kalmak isteyen, mutsuz olan ayrılmak isteyen ve takım içinde huzursuzluk yaratacak futbolcu karşılığınıda getirirse ayrılabilir.

Şu anda sosyal medyada bir çok futbolcunun isminin Çorum FK ile anıldığını görüyorum. Kulüp Başkanı olarak şunu net şekilde söyleyim bizim şu ana kadar hiçbir futbolcu ile görüşmemiz olmadı. Şu anda transferde düşünmüyoruz mevcut kadro ile devam etmeyi planlıyoruz. Bir tek Berkay Can’ın ayrılığı nedeni ile stopere istediğimiz şartlarda ve kalitede bir transfer yapacağız. Tabii süreç ne getirir bilemem ancak şu anda transfer düşünmüyoruz’ dedi.

Başkan Yalçın, Gökhan Karadeniz’in Iğdır FK’ya transferi konusundaki gelişmelere ise; ‘Iğdır FK ister ve Gökhan Karadeniz’de ayrılmak istediğini iletir ise olur. Iğdır FK ve Cantürk Başkan’ın talep etmesi halinde gereken ne ise onu yaparız’ ifadelerini kullandı