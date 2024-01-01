1. Amatör Küme’nin kayıpsız tek takımı Gülabibeyspor, İskilipspor karşısında ilk yarıda bulduğu iki golle 2-0 kazanarak altıncı maçın da üç puanla ayrıldı.

Devane sahasında oynanan maça golle başlayan Gülabibeyspor 2. dakikada Osman Murat’ın gole ile öne geçti.

32. dakikada penaltıdan Ali Koçak ile farkı ikiye çıkaran Gülabibeyspor ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda İskilipspor gol için yüklendi. 55. dakikada Kadir’in kırmızı kart görmesi ile on kişi kalan Gülabibeyspor önünde konuk takımın gol çabası sonuç vermedi.

70. dakikada İskilipspor’dan Nurullah kırmızı kart görünce iki takımda sahada on kişi kaldı. Kalan bölümde takımların çabası gol getirmedi ve maçı 2-0 kazanan Gülabibeyspor 18 puanla ikinci sıradaki yerini korurken İskilipspor 12 puanda kaldı.