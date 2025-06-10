Arca Çorum FK’da yeni sezon kadro planlama çalışmaları büyük bir gizlilik için devam ediyor. Teknik Direktör ve futbolcu transferi konusunda Başkan Oğuzhan Yalçın, Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu ve kulüp tercümanı tarafından yürütülüyor. Bu çalışmalar ve görüşmelerden kulüp yönetim kurulu üyelerininde haberi olmadığı öğrenildi.

Başkan Oğuzhan Yalçın’ın yeni sezon takımın emanet edeceği Teknik Direktör Konusunda görüşmelerini sürdürdüğü ve son aşamaya geldiği öğrenildi. Teknik Direktörün bir aksilik olmaması halinde bu hafta sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

Kırmızı Siyahlı kulübün yeni sezon transfer bütçesinin geçen sezonun iki katının üzerinde olacağı ve bu sezon ilk onbirde forma giyebilecek 8-10 futbolcunun transfer edilmesi planlanıyor. Çorum FK’da tecrübeli bir kaleci, iki santransfor, iki kanat ve iki orta sahaya öncelik verdiği ve bu transferlerde belli bir aşamaya gelindiği öğrenildi.

Çorum FK’da hedef yeni sezonun ikinci etap kampı başlayana kadar lig kadrosunu tamamlamak ve son iki etabı lig kadrosunu ile yapmayı amaçlıyor.

Kırmızı Siyahlı takım bu sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.