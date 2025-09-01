30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Zafer Haftası Trap Atışları’nda sporcular kıyasıya yarıştı.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Trap Atışlarında 8 ilden 115 sporcu mücadele etti. 5 kategoride düzenlenen yarışları Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve sporcuların yakınları da izledi. Sabah saatlerinde başlayan yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi. 13 sporcunun mücadele ettiği Gençler Kategorisinde Çorum’dan Yusuf Yağız Bayram birinci, Samsun’dan Emirhan Aktaş ikinci, Çorum’dan İbrahim Eker ise üçüncü oldu. 10 sporcunun mücadele ettiği Veteranlar Kategorisinde ise Çorum’dan Cemil Ahıska birinci, Sakarya’dan Osman Türkmen ikinci, Amasya’dan Yaşar Çavuş ise üçüncü olmayı başardı. 8 sporcunun katılım sağladığı Kadınlar Kategorisinde ise Çankırı’dan yarışmalara katılan Sudenaz Teke birinci, Çorum’dan Buket Sin ikinci, yine Çorum’dan Ceren Özkaya üçüncü oldu. 44 sporcu ile en çok katılımın sağlandığı Avcılar Kategorisi’nde ise Çorum rüzgarı esti. Çorum’dan Caner Kalabalık birinci olurken, yine Çorum’dan yarışlara katılan Süleyman Topkara ikinci, Arif Hız ise üçüncü oldu. Avcılar Kategorisinde 6 sıra Çorumlu sporcuların oldu. 40 Sporcunun katılım sağladığı Profesyonel Kategorisinde ise Çorum’dan Süleyman Çalışkan birinciliği elde ederken, Sakarya’dan katılan Ahmet Deli ikinci, Mehmet Caymaz ise üçüncü oldu.

Yarışmaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın verdi.