Atıcılıkta Bahar Kupası Trap yarışmaları Melikgazi Atış Poligonunda yapıldı. Büyük erkeklerde Orhan Hız genç erkeklerde ise Yağız Bayram birinciliği kazandı. Genç erkeklerde dört lisanslı 36 sporcunun mücadele ettiği Trap yarışmalarında 16 koli trap atış fişeği kullanıldı.

Yapılan eleme ve ardından final turu atışları sonunda büyük erkeklerde Orhan Hız’ın ardından Mesut Tuncay ikinci Mehmet Cayran ise üçüncü oldu. Genç erkeklerde ise Yağız Bayram birincilik ödülünü alırken İsa Caymaz ikinci Galip Caymaz ise üçüncülük ödülünün sahibi oldular.

Final etabı atışlarının ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya kupa ve ödülleri verildi. Atıcılık İl Temsilci Yardımcısı Celal Taşdelen Bahar Kupası Trap yarışmalarına katılan tüm atıcılara teşekkür etti. Taşdelen ayrıca bu organize için gerek atış alanının hazırlanmasında ve gerekse diğer tüm ihtiyaçlarının karşılanmasında her türlü desteği veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekibine tüm Atıcılar camiası adına teşekkür etti.