Çorum Ayak Tenisi takımı Türkiye Şampiyonasında zorlu grupta. Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası İstanbul’da başladı. Çorum Ayak Tenisi takımı antrenörü ve aynı zamanda uluslararası hakemi Serkan Türksoy, Ulusal hakem Barlas Albayrak ve Damla Türksoy şampiyonada hakem olarak görev yapacak.

Ayak Tenisi takımı sporcular Erkam Yıldırım, Talha Karakaş, Efe Altınay ve Bedirhan Kıymacı’dun kurulu kadrosu ile Türkiye Şampiyonasında mücadele ediyor. Çorum takımının grubunda Avrupa üçüncüsü KKTC ve Türkiye üçüncüsü Kütahya ve Kocaeli ekibiyle gruptan çıkmak için mücadele edecek.

Ayak Tenisi Uluslararası hakemi ve takım antrenörü Serkan Türksoy ekip olarak tamamen kendi imkanları ile şampiyonalara katıldıklarını ve Çorum’u en güzel şekilde temsil etmenin çabası içinde olduklarını söyledi. Türksoy bu yıl içinde Fransa’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında gidebilmek için sponsor arayışlarının devam ettiğini söyledi.