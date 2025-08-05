1963-1964'te 2. Lig adıyla oynanmaya başlayan ve 2001-2002'deki statü değişikliğiyle İkinci Lig A Kategorisi, 2007-2008'den sonra da TFF 1. Lig adını alan organizasyon, bu sezon Trendyol isim sponsorluğunda 20 takımın katılımıyla 63. kez başlayacak.

Ligde bu sezon 1'i play-off'tan olmak üzere 3 ekip Süper Lig'e yükselecek. Ligin son 5 sırasındaki ekipler ise 2. Lig'e düşecek.

Süper Lig'e yükselenler

1963-1964'ten beri 187 ayrı futbol takımının mücadele ettiği ligde, 68 ekip bir üst lige yükselmeyi başardı. Serik Belediyespor ve Vanspor FK, bu sezon ilk kez 1. Lig'de yer alacak.

Samsunspor 8, Çaykur Rizespor ise 7 şampiyonlukla ligde en başarılı ekipler olarak dikkati çekti. Bu takımları 6 defa bir üst lige çıkan Antalyaspor, Göztepe, Kayserispor ve Mersin İdmanyurdu izliyor.

Adanaspor, Adana Demirspor, Diyarbakırspor ve Sakaryaspor da beşer kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Daha önce aynı ligde mücadele eden Karşıyaka 1965-1966, Şekerspor ise 1966-1967 sezonlarında yaptıkları itirazlar sonucunda Danıştay kararıyla Süper Lig'e yükseldi.

MKE Ankaragücü ise 1980-1981 B Grubu'nu 2. sırada tamamlamasına rağmen Türkiye Kupası'nı kazandığı için bir üst lige çıkarıldı. 1

1988-1989 sezonunda Bursaspor'un ikinci takımı, 2. Lig B Grubu'nu lider tamamlamasına rağmen statü gereği bir üst lige çıkamadı.

Ligde en fazla yer alanlar

Bu sezon 38. kez 1. Lig'de mücadele edecek Sakaryaspor, 37 sezonla bu kulvarda en fazla mücadele eden ekip konumunda bulunuyor.

Sakaryaspor'u 36 sezonla Denizlispor, 35 sezonla Mersin İdmanyurdu ve 34 sezonla Adanaspor izliyor.

Giresunspor, Karşıyaka ile Konyaspor 33'er; Aydınspor, Beypazarı Şekerspor ile Boluspor 32'şer; Adana Demirspor, Altınordu, Balıkesirspor, Bandırmaspor ile Orduspor 31'er; Antalyaspor ve Manisaspor da 30'ar kez bu organizasyonda yer aldı.

Play-off'tan çıkanlar

Ligde 1978-1979 sezonundan itibaren 30 kez uygulanan sistemle, Süper Lig'e yükselen son ekip, play-off maçları sonunda belirlendi.

1978-1979 ve 1979-1980 sezonlarında Kayserispor ile Boluspor bir üst lige yükselmeyi başardı. Daha sonra ara verilen sistemde 1993-1994 sezonunda Antalyaspor ile Adana Demirspor, play-off'tan Süper Lig'e çıktı.

Bu sezondan sonra Eskişehirspor, Zeytinburnuspor, Şekerspor, Sakaryaspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Malatyaspor rakiplerini geride bırakmayı başardı.

2005-2006'dan itibaren tekrar uygulanan play-off'ta ise Alanyaspor, Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep, Göztepe, Kasımpaşa (3), Konyaspor (2), Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Sakaryaspor, Fatih Karagümrük (2), Altay, İstanbulspor, Pendikspor ve Bodrum FK mutlu sona ulaştı.