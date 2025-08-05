Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, 21 ilde saha çalışması başlattı.

Bu kapsamda Çorum’a gelen CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, saha ziyaretleri öncesi parti binasında bir basın toplantısı düzenleyerek erken seçim çağrısı yaptı.

Çorum’dan ‘hodri meydan’ diyerek sandığın bir önce halkın önüne getirilmesi gerektiğini belirten Karadeniz; “Hodri meydan! Hadi getirin sandığı erken seçim yapalım ve görelim Türkiye ne istiyor. Erken seçimin iyi olduğunu söylemiyorum ama Türkiye’nin kurtulması için bir an önce seçime gidilmesi gerektiğini her birey söylüyor. Eskiden biz köy ve sokakları gezdiğimizde biz anlatırdık neler yapacağımızı ama artık şimdi hangi köye gidersek gidelim, hangi esnafa gidersek gidelim bizi hiç konuşturmuyor vatandaşlar. Türkiye’nin sorunlarıyla insanlar o kadar dolmuş ki şartların ne kadar zorlu olduğunu bize anlatıyor.” dedi

‘Türkiye’de iktidar olmak ve Türkiye’nin hak ettiği eski demokratik yapıya ulaşması için hepimiz bir bedel ödüyoruz.’ diyen Karadeniz; “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye’nin her yerinde bu ülkenin fabrika ayarlarına dönmesi için mücadelemiz gece-gündüz devam ediyor. Bizim ittifakımız Millet İttifakı’dır. Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu, emeklinin yaşam mücadelesi verdiği, öğrencilerin gelecek kaygısı yaşadığı, gençlerimizin başka ülkelere göç etmesi, kadın cinayetlerinin olduğu, çocukların geleceği göremediği bir ülkede yaşamak adına vatandaşlarımızın bu hükümetin, bu sistemin değişmesi kararı aldığını görüyoruz.” şeklinde konuştu

Parti olarak artık Türkiye’nin tutunacak bir dalı olduklarını kaydeden Karadeniz; “Hem vatandaşlarımızı dinlemek, aldığımız bilgilerle iktidarımızda bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizi anlatmak için milletimizle kurduğumuz ittifak sayesinde ülkeyi nasıl yöneteceğimizin programını yapıyoruz. Esnafın, öğrencilerimizin çilesini biliyoruz. Artık Türkiye’yi biz yöneteceğiz. Bizim yöneteceğimiz bir ülkenin en ufacık bir sorununu bilmek zorundayız. Artık biz sorun üreten değil, sorunlara çözüm üreten bir yöntemle en kısa zamanda iktidar olacağımızı görüyoruz.” ifadelerini kullandı

Konuşmasında Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna da değinen Karadeniz, iktidarın hukuksuz tutuklamalar yaptığını öne sürerek; “Hukuksuz bir ülkeyiz. 19 Mart darbesinin hep beraber yaşadık. Sabah köründe belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Peşine belediye başkanlarımız tutuklandı. Evet varsa bir hukuksuzluk yargılanır, mahkeme sonunda ceza alacaksa alır ama hem tutuklayacaksın, hem iddianamen olmayacak. Amaç siyaseten güçlendiğimiz an hukukun üstünlüğünü bırakıp kişilerin üstünlüğü ile siyasete darbe vurmak. Evet bu da bir bedelse bunu da öderiz. Çünkü biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Her geçen gün güçleniyoruz. Belediye başkanlarımız dışarı çıkacak. Hukuksuzluk bir gün ortaya çıkacak ve bu hukuksuzluğu bize yaratanlar; ‘bu hukuk herkesse lazımmış’ diyecekler.” diye konuştu

Çorum’un sorunlar yumağı haline gelen bir il olduğunu belirten CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ise Çorum’un sorunlarını yerinde tespit edilerek, rapor haline getirilmesi için saha çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Solmaz; “Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor ve ilimizde bu zorlu süreçten nasibini alıyor. Sorunlar yumağı haline gelen bir memlekette siyaset yapmanın, onlara çözüm üretmeyen iktidardan bir an önce kurtulup sandığı önümüze alıp genel başkanımız Özgür Özel liderliğinde başlatılan bu mücadelede Çorum’un sorunlarını inceleyecek ve yerinde tespit ederek rapor hazırlayarak bir yol haritası ile saha çalışmalarını bugünden itibaren başlatıyoruz.” dedi

‘SAĞLIK SORUNUMUZ ARTIK KRONİKLEŞMEYE BAŞLADI’

‘Çorum’un bir çok sorunu olduğunu hepimiz biliyoruz.’ diyen Solmaz; “Sağlık sorunumuz gün geçtikçe kronik hale gelmeye başladı. 2.5-3 aydır bir başhekimin atanamadığı hastanemizde bugün tahta kurularının basması neticesinde Üroloji’de ameliyat olan bir hastanın başka bir serviste yatırılmak zorunda kalıyor. Adeta sağlık dağıtmak yerine sorun dağıtan bir hastanede Çorum halkı ızdırap çekmeye devam ediyor. Artık insanlarımız pazara bile güvenle gidemiyor. Pompalı tüfeklerle Pazar yerlerinde insanlar vuruluyor. Her gün bir işyeri, araç kurşunlanıyor. Adaletin dağıtılmadığı bir ortamda, insanların artık can ve mal güvenliğinin kalmadı.” şeklinde konuştu

Solmaz, Çorum’u ve Türkiye liyakatli ve ehil kadrolarla yöneteceklerini sözlerine ekledi.