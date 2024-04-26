Belediye İskilipspor’in milli bayan güreşçilerinden Belediye Başkanı İsmail Çizikci’ye ziyaret.

Belediye İskilispor güreş antrenörü Adem Uysal ve U 15 ve U 17’de Türkiye Şampiyonlukları kazanan Özdenur ve Esma Özmez kardeşler ile birlikte Belediye Başkanı İsmail Çizikci’yi ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında güreş antrenörü Adem Uysal katıldıkları Türkiye Şampiyonası ve önümüzdeki aylarda yapılacak Avrupa Şampiyonasında milli mayoyu giyecek sporcuları hakkında bilgiler verdi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci ise Türkiye Şampiyonu olarak Avrupa Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanan Özmez kardeşleri tebrik etti. Çizikci, Belediye olarak böyle başarılı sporculara desteklerinin devam edeceğini belirterek katılacakları Avrupa Şampiyonasında ilçelerini ve ülkelerini en güzel şekilde temsil edeceklerine inandığını belirterek başarılar diledi.