ABD Devlet Başkanı Donald Trump, "Eğer Nijerya hükümeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD Nijerya'ya yönelik tüm yardımı ve desteği derhal durduracak. İslami teröristleri tamamen yok etmek için 'silahlar ateşlenerek' girebiliriz." dedi.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı yazılı açıklama ile Afrika ülkesi Nijerya'yı sert ifadelerle hedef aldı.

AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Trump'un açıklamasında "Eğer Nijerya hükümeti Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam ederse, ABD Nijerya'ya yönelik tüm yardımı ve desteği derhal durduracak ve bu artık gözden düşmüş ülkeye, bu korkunç vahşetleri işleyen İslami teröristleri tamamen yok etmek için 'silahlar ateşlenerek' pekala girebilir" ifadelerini kullanarak ülkeyi tehdit etti.

"NİJERYA HÜKÜMETİ HIZLI HAREKET ETSE İYİ OLUR"

Trump ayrıca "Ben de bu vesileyle Savaş Bakanlığımıza olası eyleme hazırlanma talimatını veriyorum. Eğer saldırırsak, tıpkı terörist haydutların değerli Hristiyanlarımıza saldırması gibi, bu saldırı hızlı, acımasız ve tatlı olacaktır! Uyarı: Nijerya hükümeti hızlı hareket etse iyi olur" ifadelerini kullandı.