Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şubesi Başkanı Yasin Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yasin Aksoy ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Hayrettin Karaca ve Hüseyin Eğer ile birlikte ziyaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Mstafa Demirkıran’a yeni görevinde başarılar diledi ve ilimisdeki futbolun gelişimi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada birlikte çalışacaklarına inandığını söyledi.

İl Müdürü Mustafa Demirkıran ise TÜFAD Başkanı ve yönetimine ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Demirkıran, her branşın olduğu gibi futbolunda sıkıntıları ve sorunlarını elele vererek çöçeceklerine inandığını söyledi.