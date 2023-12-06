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Ankara’da yaşayan Çorumlu ressam Tuğrul Velidedeoğlu’nun Retrospektif Sergisi, 11 Aralık Pazartesi günü saat 14.00’de Çorum Müzesi Güzel Sanatlar Galerisinde açılacak.

BİRÇOK SANATSAL ETKİNLİĞE KATILDI

Merhum Dr. Turgut Veldet Velidedeoğlu’nun kardeşi, eğitimci-ressam Alev Burhanoğlu’nun amcası olan Tuğrul Velidedeoğlu, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği (BRHD) üyesi olup, sanat çalışmalarına Ankara’da kendi atölyesinde devam ederken, pek çok karma sergiye, fuar ve kültürel, sanatsal etkinliğe katıldı.

2023 yılındaki ikinci kişisel sergisini memleketi Çorum’da açacak olan Velidedeoğlu, bu sergide sanat yaşamı boyunca ürettiği eserlerini kronolojik bir sıra ile seyircinin izlenimine sunacak.

Velidedeoğlu, sergiye tüm Çorumluları davet etti.

Velidedeoğlu, sanatçı kimliğinin yanı sıra Eksen Proje ve İnşaat Anonim Şirketinin sahibi ve yöneticisidir. Yoğun iş temposuna rağmen sanatına büyük bir aşkla devam ederken aynı zamanda sanatı ve sanatçıyı destekleyen iyi bir koleksiyonerdir. Sanata verdiği destekten dolayı, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği(BRHD) Galerilerine Sanatçının ismini oy birliği karar vererek BRHD Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi koymuştur.

KİŞİSEL SERGİLERİ

Velidedeoğlu’nun kişisel sergileri ise şu şekilde: “2018 BRHD Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi, 2015, 2016, 2017, 2018 ART Ankara, 2014 TÜYAP İstanbul2013 “Türkiye Rüzgarlar” Türkevi Berlin, 2013 Artbosporus İstanbul, 2012 Kıbrıs, 2012 Galeri Soyut ”Yeniden Doğuş” Ankara, 2011 Kültür Bakanlığı Çorum, 2010 G&G Sanat Galerisi “ Yanlız Başına” Ankara.”

Velidedeoğlu, sanatçı kimliğinin yanı sıra Eksen Proje ve İnşaat Anonim Şirketinin sahibi ve yöneticisidir. Yoğun iş temposuna rağmen sanatına büyük bir aşkla devam ederken aynı zamanda sanatı ve sanatçıyı destekleyen iyi bir koleksiyonerdir. Sanata verdiği destekten dolayı, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği(BRHD) Galerilerine Sanatçının ismini oy birliği karar vererek BRHD Tuğrul Velidedeoğlu Sanat Galerisi koymuştur.