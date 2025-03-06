Eski Çorumspor Başkanı Zeki Gül, üst üste alınan kötü sonuçların ardından taraftarların sosyal medyadan istifa çağrılarına ilişkin bir açıklama yaparak; "Bir iki maçın başarısızlığını bahane ederek elimizdeki bu değerin kaybına vesile olmamamız gerekir." dedi

Oğuzhan Yalçın'ın ve ekibinin takdir edilmesi gerektiğini aktaran Gül, tüm Çorum halkını ve taraftarları Çorum FK'ya sahip çıkmaya davet ederek;

"Değerli Çorumlu hemşehrilerim ve sporsever kardeşlerim. Şahsî yaşantımda spor yöneticiliği ile ilgili hayatına nokta koymuş birisi olarak görüşlerimi kamuoyu ile paylaşmak istedim. Bu takımı amatör camiadan büyük fedakarlıklarla ve mücadelelerle bölgesel amatör ve akabinde profesyonel lige taşıdık. Hiç bir haftasonu evimde kahvaltı yapmadım. Ya Çorum’da sporcuların yanında ya da deplasmanda olduk. Bunları her zaman söylediğim gibi üçüncü çocuğum gibi olan Çorumspor’a bakışımı anlatmak için yazıyorum. İnsanın çocuğu kendinden uzak da olsa hayırsız da olsa baba ve annenin ona sevgisi bitmez. Biz her zaman Çorumspor en az 1. Ligde olmalıdır dedik ama bunu başaramadık. Bunu başaran Oğuzhan Yalçın ve ekibini takdir etmek gerekir. Bir iki maçın başarısızlığını bahane ederek elimizdeki bu değerin kaybına vesile olmamamız gerekir. Benim bu takımla Çorumsporlu bir taraftar olmanın dışında hiç bir yönetimsel bağım yok. Ancak kulüp yöneticiliği ve idareciliği bilen birisi olarak bugün elde edilen çok büyük başarının harcanmasına gönlüm razı olmadığı için uyarı görevi yapma gereği duydum. 1. Ligde bir takım ilimiz için çok önemlidir. Yöneticilere yıkıcı ve yok edici tenkit yerine sahip çıkma vaktidir. Eğer alt liglere bir düşüş olursa kendimizi üç senede amatör camiada buluruz. Bunun örnekleri çok. Tüm hemşehrilerimizi, vefakar taraftarlarımızı şehrin takımına sahip çıkmaya davet ediyor, saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı