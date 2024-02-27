Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ligde kritik döneme girildiğini ve zor maçlar oynadıklarını belirterek ‘Tüm futbolcular bizim için değerli ve taraftarlarımızdan bütün oyuncularımıza sahip çıkmalarını istiyor ve bekliyoruz’ dedi.

Ligde son haftalarda iç saha maçlarında taraftarların bazı futbolculara olumsuz tepki göstermelerine üstü kapalı bir eleştiri getirdi ve taraftarlardan destek isteyen Serkan Özbalta ‘Ligin boyu kısaldı ve zorluk derecesi yüksek maçların oynandığı bu dönemde Çorum formasını giyen bütün oyuncular bizim için çok değerlidir. Bizler takımlarına destek veren tüm taraftarlarımızı çok seviyoruz ve saygı duyuyoruz. Takım olarak bu zor dönemde her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Benim taraftarlardan tek isteğim maçın başlama düdüğünden bitimine kadar bütün oyuncularımıza sahip çıksınlar ve onlara destek versinler’ dedi.