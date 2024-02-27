Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında Çorum Spor İhtisas takım müsabakalarının ardından ferdi sıralamada da kürsüye ambargo koydu.

Genç Kızlarda kürsünün dört basamağından üçüne Çorum Spor İhtisas kulübü sporcuları çıkarken genç erkeklerde Çorum’lu İstanbul Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden Uğurcan Dursun kürsüye çıktı.

Tek kızlar kategorisinde Asude Tuba Şimşek tüm rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Fenerbahçe kulübünden Defne Karaoğlu’nu yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Bundan önce üç altın madalya kazanan Spor İhtisas kulübünden Aybüke Banu Şimşek tek kızlarda ise üçüncü olurken yine aynı kulüpten Yağmur Yeşil ise dördüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Tek erkeklerde İstarbul Büyükşehir Belediyespor adına mücadele eden Uğurcan Dursun finalde Kocasinin Belediyespor’dan Mehmet Ali Karaboğa’ya yenilerek ikinci olurken Çorum Gençlikspor’dan Halil İbrahim Zer beşinci Umut Baha Dursun ise dokuzuncu oldu.

Genç kızlarda Çorum Spor İhtisas takımı şampiyon olmuştu. Çift kızlar kategorisinde Çorum Spor İhtisas kulübünden Aybüke Banu Şimşek, Asude Tuba Şimşek kardeşler Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazanmıştı.

Spor ihtisas kulübünden Yağmur Yeşil İstanbullu arkadaşı ile üçüncü olurken Çorum Belediyespor’dan Buse Fidan ise Balıkesir’li eşi dördüncü olarak bronz madalya kazanmıştı.

Çift erkeklerde Çorum Gençlikspor’dan Halil İbrahim Zer ve Umut Baha Dursun finalde kaybederek Türkiye ikincisi olmuşlardı.

Karışık çiftlerde se Yiğit Furkan Şimşek ve Aybüke Banu Şimşek kardeşle tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonluğunu kazanmıştı.