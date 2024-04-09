Başkan Aşgın, tüm Çorum halkının bayramını tebrik ederek “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan-ı Şerifi daha geride bırakıyoruz. Sağlıkla, afiyetle ve sevdiklerimizle bir bayrama daha eriştirdiği için Rabb’ime hamd ediyorum.” dedi.

Bayramın tüm güzelliklerinin barışın ve kardeşliğin şehri Çorum’a yansıyacağına inandığını dile getiren Başkan Aşgın, “Anne ve babalarımızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret edeceğimiz güzel bir bayram geçirmeyi diliyorum. Bayramın tüm güzellikleri şehrimize yansısın. Tüm güzellikler hemşehrilerimizle olsun. Bayramımızın, insanlığın mutluluğuna ve huzuruna vesile olmasını diliyor, hemşehrilerimizin sağlık ve afiyet içinde nice bayramlara erişmelerini Allah’tan niyaz ediyorum. Milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.