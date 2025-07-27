Türkiye'nin sıcak havayla imtihanı devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 25 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesinde 50,5 derece sıcaklıkla tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru kırıldığı ifade edildi.

Aynı gün ölçüm yapılan merkezlerin 132'sinde ise tüm zamanların en yüksek temmuz ayı sıcaklık değerlerinin kaydedildiği bilgisi verildi.

ÖNCEKİ REKOR ESKİŞEHİR'DE ÖLÇÜLMÜŞTÜ

En son rekor kırılan sıcaklık değerinin 15 Ağustos 2023 tarihinde 49,5 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğü belirtildi.

Silopi'nin yanı sıra 25 Temmuz tarihinde 5 istasyonda da sıcaklığın 49 derece ve üzerine çıktığı kaydedilen açıklamada sıcaklığın Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 49,6, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 49,4, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 49,3, Siirt'in Kurtalan ilçesinde 49,1, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 49 derece olarak ölçüldüğü vurgulandı.

YENİ SICAKLIK REKORLARI BEKLENİYOR

Öte yandan temmuzun son haftasında da yeni sıcaklık rekorlarının kırılacağı tahmin ediliyor.

Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocukların günün en sıcak 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları tavsiye ediliyor.