Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Ekim ayında yapılacak genel kurulda baro başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı.

Kalıpcı, adaylığı yaptığı bir paylaşım ile kamuoyuna duyurdu.

Baro Başkanı Turan Kalıpcı’nın açıklaması şöyle:

“Değerli meslektaşlarım,

1-2 Ekim 2022 günlerinde yapılmış Baromuz Olağan Genel Kurul ve Seçimlerinde, meslektaşlarımın iradesiyle Çorum Barosu Başkanlığına seçildim. 1-2 Ekim 2022'den bugüne Baro Başkanlığını büyük bir şerefle yürütüyorum.

Ülkemizde hukuka aykırılıkların doğal hale geldiği ve ekonomik krizin derinleştiği bir süreçten geçmekteyiz.

Plansız açılmış hukuk fakülteleri ve ihtiyacın üzerinde kontenjanları, mesleğimizin sorunlarının temel nedenlerindendir.

Hukuk devleti olmadan, devletin temeli olan adalet her alanda gerçekleşmeden, bağımsız yargının temel şartı olan güçlü savunma var olmadan hiçbir toplumsal ve ekonomik soruna gerçek çözüm bulunamaz.

Biliyorum ki ;mesleğimizin saygınlığını korumak , meslektaşlarımızla omuz omuza yol almak ve meslek sorunlarımızın çözümü için mücadele etmek zorundayız.

Mesleğimizin şartları her gün ağırlaşsa da bizler asla umutsuzluğa düşemeyiz ve mücadele etmekden kaçamayız.

Baro Başkanlığımız süresince kurumlarımıza temsil ettiğimiz makamın önemini hissettirdik.

Meslektaslarimızın bize ilettiği tüm sorunları baro yönetimi olarakta takip ettik ve elimizden geldiğince çözümsüz bırakmadık.

Gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki; "meslektaşlarımıza bir telefon kadar yakınız "sözümüzün hep arkasında durduk , meslektaşlarımızı yalnız bırakmadık.

Baro Başkanı olarakta mesleki sorunlarla mücadele etmekten ve çözüm yolları aramaktan asla vazgeçmedim. vazgeçmeyeceğim...

Bu süreçte destek olan , katkı sunan, omuz veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum.

1-2 Eylül 2022’den bugüne, onur ve gururla yürüttüğüm Baro Başkanlığım süresince, “Çorum Barosu büyük bir aile ” anlayışı ile ,hiç bir meslektaşımızı ötekileştirmedim, ayrım gözetmedim.Her meslektaşımıza aynı yakınlıkta bir baro anlayışı ile hareket ettim.

Bu anlayışla yeni projelerimizi gerçekleştirmek ve atılan adımları ileri götürmek amacıyla Ekim ayında gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurulda Baro Başkanlığına Adayım. Görevler geçici , bırakılan izler kalıcıdır. 2024 yılı Ekim ayında yapılacak Baromuz Olağan Genel Kurulunda, Çorum Barosu Başkanlığına adaylığımı değerli meslektaşlarımın takdirlerine sunuyorum .Sevgi ve Saygılarımla ...”