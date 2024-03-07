Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde doktorasını tamamlayarak Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başlayan Turgut Yıldırım’a voleybol camiasından ziyaret.

Çorum voleybolüne uzun yıllar oyuncu, antrenör, hakem ve halende klasman gözlemcisi olarak hizmet veren Dr. Turgut Yıldırım Atatürk Anadolu Lisesi’nde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapankır Doktora eğitimini tamamlayarak Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak göreve başladı.

Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal ile Ulusal hakemler Hüseyin Kamber, Hasan Öztürk, Hasan Olgun, Ali Osman Kaya, Zeynep Şimşek ve Burak Karaca, Turgut Yıldırım’ı yeni odasında ziyaret ederek tebrik ettiler ve başarılar dilediler. Burak Karaca voleybol camiasına ziyarettin dolayı teşekkür etti.