Antalya'da sebze ve meyve komisyonculuğu yapan Tahsin Yılmaz, hasadının en az olduğu dönemde tropikal meyvelerden 1 tır avokadoyu kilosu 5 dolardan Rusya pazarına gönderdi.

Ürünün az olması nedeniyle talebe yetişemediklerini söyleyen Yılmaz, "Moskova’da en çok bizim avokadomuz tercih ediliyor, şuan ürün yetiştiremiyoruz, mal yok" dedi.

Türkiye'nin avokado üretimin yaklaşık yüzde 70'inin karşılandığı Antalya'da, fiyatlar yüz güldürüyor. Şuan ağaçlardan az da olsa fuerte ve bebek cinsi iki meyvenin hasadı yapılıyor.

Türkiye'de özellikle büyükşehirlerde kahvaltı sofraları ve restoranların vazgeçilmez ürünü haline gelen avokadonun fiyatı bir ay içinde yüzde 50 yükseliş gösterdi.

Geçen ay kilo 50, tanesi 15 lira olan avokadonun fiyatı bugünlerde ise yüzde yüz artış gösterdi. İç piyasa kadar, avokado son dönemde Rusya pazarında büyük rağbet görüyor.

Özellikle tadı, kıvamı, kokusu, yağlı olması nedeniyle Rusya pazarında Türk avokadosu yok satıyor.

Ürünün az olduğu bu dönemde bir ihracatçı ise büyük bir riske girip bir tırlık sipariş aldı. Tahsin Yılmaz, Moskova'ya gönderilmek üzere hazırladığı bir tır dolusu 18 ton avokadoyu Rusya'ya göndermeyi başardı.

Talebe yetişemediğini söyleyen Yılmaz, Türk avokadosunun Moskova'da tercih edilen bir meyve olduğunu kaydetti.



"Rusya'da bir numara"

45 yıldır Antalya'da sebze ve meyve komisyonculuğu yapan Tahsin Yılmaz, "Bu mevsimde hazırlanması çok zor olan sipariş aldık, başaramayacağız diye çok korktuk. Gazipaşa’da bize tüm üreticilerimiz bize destek oldu. Avokadonun şuan fuerte ve bebek olmak üzere iki çeşidi var. Rusya en çok fuerte cinsini tercih ediyor. Tat ve yağ bakımından çok üstün, başka ülkelerden gelenler bizimki kadar tatlı değil. O nedenle Türkiye’den giden avokado Moskova’da büyük talep görüyor. Şubat ayında bir tır dolusu avokado yapıp Rusya’ya göndermek gerçekten bir başarı hikayesidir. Ürünü bu mevsimde bulmak çok zor. Biz bunu başardığımız için çok mutluyuz” diye konuştu.



"Kilosu 100 TL"

Türkiye’de avokadonun en çok Antalya’nın Gazipaşa ve Alanya ilçesinde üretildiğinin altını çizen Yılmaz, “Fiyatlar bir ay öncesi arasında şuan yüzde 50 bir yükseliş var. Üretici memnun. Bebek cinsi avokado Türkiye’de ucuz, Rusya’da çok pahalı. Bebek cinsi avokado olgunlaştığı damak tadı çok güzeldir. Herkes tercih eder, yiyen başka tercih etmez. Bebek avokadonun kilosu 100 TL, fuertenin de tanesi 30 TL, kilogram olarak 100 TL fiyatı var. Türkiye’de şuan avokadonun ortalama fiyatları 100 TL civarında” dedi.

Talebin çok fazla olduğunu ama ürün bulamadıklarını ifade eden Yılmaz, “İstanbul’da bundan bir ay önce, 'gönderme satamıyorum' diyen komisyoncu şimdi ‘niye göndermiyorsunuz’ diyor. Önü açık şuan çünkü mal yok. İhracat için bir tır yapıp göndermek çok zor. Moskova’da bir market ile çalışıyoruz. Bir tır istediler, riske girmemize rağmen bir tır ürünü yapmayı başardık. Bu tırda 18 ton,75 bin civarında avokado var. Değeri ise 2 milyon civarında. Bir tır ürünü bundan sonra çıkaramayız. Palet palet gönderebiliriz. Ürün bu yıl erken bitti iklimden dolayı. Türkiye’de her sofrada avokado yer alıyor, lüks restoranlarda meze olarak yer buluyor. Moskova’da bizim avokadomuz bir numara, halk en çok Türk ürününü tercih ediyor. Şuan ürün yetiştiremiyoruz, mal yok” diye konuştu.