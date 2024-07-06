Türk Eğitim Sen Avrupa ikincisi Eren Yalçın’ı ödüllendirdi.

24-30 Haziran tarihleri arasında Sırbistan’da yapılan U 17 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında 48 kiloda finalde Rus rakibine yenilerek ikinci olarak gülmüş madalya kazanmıştı.

Türk Eğitim Sen Başkanı Selim Aydın milli güreşciyi makamında kabul ederek ödüllendirdi. Ziyarete Çorum Güreş Derneği Başkanı Uğur Çadır, milli güreşcinin antrenörleri Yasin Bolat ve Serdal Çatal, öğrenim gördüğü Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Sami Öncel öğretmenleri katıldı.

Ziyaret sırasında ilk kez milli mayoyu giydiği Avrupa Şampiyonasında finalde kaybederek ikinci olan Eren Yalçın müsabakalarla ilgili bilgiler verdi ve hedefinin önümüzdeki yıllarda şampiyonluk olduğunu belirterek kendisine emek veren antrenörlerine teşekkür etti.

Türk Eğitim Sen Başkanı Selim Aydın da milli mayo ile çıktığı ilk Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanmasından dolayı kutladı.

Aydın, Eren Yalçın ve onu yetiştiren antrenörleri tebrik ederek bu başarısını önümüzdeki yıllarda devam ettirmesi için daha fazla çalışması ve Türk bayrağını en üsttlere çektirmesi dileğinde bulundu.

Ziyaret sonunda Selim Aydın milli güreşciyi ödüllendirirkin Çorum Güreş Derneği Başkanı Uğur Çardır da Aydın’a milli takım forması hediye etti.