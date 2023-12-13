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İşte Öztürk'ün "Türk futboluna YUMRUK" başlıklı yazısı:

Türk futboluna yumruk darbesi. Futbol Federasyonu önceki akşam Süper Ligde oynanan Ankaragücü-Rizespor maçının bitiminin ardından Ankaragücü başkanı Faruk Koca’nın maçın hakemine yumruk atması ve ardından iki ismin yerde tekmelemesi nedeni ile tüm ligleri süresiz olarak erteleme kararı aldı.

Son yıllarda yöneticisinden futbolcusuna, yorumcusundan hakem eleştirmelerine, Futbol Federasyonu’ndan Merkez Hakem Kurullarına kadar tüm birimlerinin yaptığı yanlışlar ve bu yanlışları düzeltmesi gerekenlerin seyirci kalması ve gerilen futbol ikliminde beklenen bu kötü sonuç Türk futboluna ağır bir darbe vurdu.

Türkiye’nin UEFA’da 1 numaralı ismine hemde bir kulüp başkanının yaptığı bu saldırının ardından tüm Dünya’ya rezil olmuş bir futbol camiası olarak tarihe geçildi. Olayın yaşanmasının ardından yapılan açıklamalarda kimse aynaya bakmadan hala karşısındakileri suçlamaya devam ettiğini görmek gerçekten düşündürücü.

Federasyon Başkanı kendisi dışında herkesi suçlu ilan ederken kendi hatalarını görmezden geliyor. Bu açıklamanın ardından futbol yorumcuları ve hakem yorumcuları ise kendilerini hedef aldığı gerekcesi ile Federasyon Başkanı’nı suçluyor. Yani kimse bu olayın yaşanmasında bu noktaya gelinmesinde bizimde tuzumuz var deme cesareti gösteremiyor.

Yaşanan bu kara gecenin ardından atılacak adımlar ve yapılacakların bu olayın bir milat olması tüm futbol camiasının ortak dileği. Futbol Federasyonu seçiminden ve oluşumundan başlayarak özerk bir yönetim için ilk adım burdan atılmalı. Her alanda olduğu gibi şunun adamı bunun adamı diyerek hakem olma özelliği olmayan zorla hakem yapılmaya çalışılan isimlerden vazgeçilerek sahadan gelen ve bu işte yeteneği olan şunun bunun adamı değil futbol adamı olan isimler sahada adalet dağıtmaya başlayacak.

Tabiki en büyük sorumluluk ise kulüp başkanları yöneticiler ve futbolculara düşüyor. Kulüpleri kötü transferleri ile borç batağına sokan sahadaki her olumsuz sonuçta faturayı hakeme kesen yöneticiler. Sahada kötü oynayan sadece para alırken profesyonel olan futbolcular bu kötü görüntülerini kötü sonuçlardan sonra faturayı hakeme kesmi alışkanlıklarına Futbol Federasyonu artık bir nokta koymalı koydurmalı.

Yaşanan bu olayı bir milat olarak görerek yeni bir sayfa açmak ve bunu yaparkende Türk futbolunun marka değerini yukarı çıkaracak adımları futbolun tüm paydaşlarının karşılıklı atması gerekiyor. Her söze başlayan geçmişte yaşadıkları üzerinden girerse bu sorunu çözmek mümkün değil. Sözün özü tek dileğim bu yaşanan olayın bir milat olarak görülmesi ve herkesin üzerine düşen sorumluluğun bilincinde hareket etmesi.