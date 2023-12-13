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Ortaköy Belediye Başkanlığı ''Evinin Sultanları'' projesi kapsamında sporculara malzeme desteği sağladı. Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ortaköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen ''Evinin Sultanları'' projesi kapsamında kurulan voleybol takımı oyuncularına malzeme dağıtım törenine katılarak,sporculara başarılar diledi.

Başkan İsbir, Ortaköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Evinin Sultanları projesi kapsamında kurulan iki voleybol takımımıza yirmi üç adet forma ve yirmi üç adet spor ayakkabısı hediye ettiklerini belirterek ‘Bir hafta içinde eşofman takımlarını da sporcu hanımlarımıza ulaştırmış olacağız, bu proje ile hanım kardeşlerimiz sporun birleştirici gücü ile kaynaşacak, daha sağlıklı bir yaşam sürecek ve kendilerine moral depolayacaklardır. Projeye katılım sağlayan bütün hanım kardeşlerimizi tebrik ediyor, başarı ve sağlıklı bir yaşam diliyorum, dedi.