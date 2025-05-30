Çorum'da Türk Mutfağı Haftası, "Hitit Üniversitesi Gastronomi Günleri Yemek Yarışması" ile kutlandı. Öğrenciler, kentin yöresel yemeklerini en iyi şekilde yapabilmek için yarıştı.

Hitit Üniversitesi Gastronomi, Kültür ve Turizm Kulübü tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde, hayata geçirilen "Hitit Üniversitesi Gastronomi Günleri Yemek Yarışması", Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada, Hitit Üniversitesi öğrencileri Çorum mutfağına özgü kıtırlı düğün çorbası, yonuz erikli yahni, un helvası, efelek sarma, mercimekli hamur aşı, soğan gallesi, Çorum baklavası ve leblebi helvası gibi yöresel lezzetleri hazırlayarak jüri üyelerinin beğenisine sundu. Yarışmaya 37 öğrenci katıldı. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri, Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk tarafından takdim edildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan proje koordinatörü ve Hitit Üniversitesi öğrencisi Eren Yalçınkaya, ÜNİDES desteğiyle hayata geçirilen projenin amacının hem Türk mutfağını tanıtmak hem de Çorum mutfağının değerlerini ön plana çıkarmak olduğunu belirtti. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Başkan ise, yarışmanın hem kültürel değerlerin yaşatılması hem de gastronomi eğitimi alan öğrencilerin yeteneklerini sergilemesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ise 2022 yılında kutlanmaya başlanan Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl sürdürülebilir, atıksız, geleneksel ve sağlıklı beslenmeyi esas alan "Türk Mutfağı'nın Klasik Yemekleri" temasıyla kutlandığını söyledi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de proje tabanlı etkinliklere önem verdiklerini belirterek, bu yıl üniversite kulüplerinden 49 projenin ÜNİDES kapsamında destek aldığını ve toplam 3 milyon 500 bin TL kaynak sağlandığını ifade etti. Rektör Öztürk, Çorum mutfağının sadece Türkiye'de değil, dünyada da tanınır hale gelmesini temenni etti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise gençlerin sağlıklı beslenme ve yöresel lezzetlere sahip çıkmalarının önemine dikkat çekerek, restorasyonu tamamlanan Veli Paşa Hanı'nda sadece yöresel ürünlerin yer aldığı bir mutfak konseptini hayata geçirdiklerini söyledi.

Fabrikasyon yemeklerin yaygınlaştığı günümüzde yöresel ve ev yemeklerinin kıymetinin daha da arttığını vurgulayan Çorum Valisi Ali Çalgan da, "Bu yarışma, kültürel mirasımızın korunmasına önemli katkı sunuyor" dedi.

Etkinlik, yarışmacı öğrencilerin ödüllerini almasıyla sona erdi.

