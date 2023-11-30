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Türk Ocakları Çorum Şubesinin Ocakbaşı Sohbetleri devam ediyor. Türk Ocakları Ocakbaşı Sohbetlerinin bu haftaki konusu ‘Kudüs Davamız’ olacak.

1 Aralık 2023 Cuma saat 19.30’da Turgut Özal Konferans Salonunda yapılacak olan programa konuşmacı olarak Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan Aydın katılacak.

ÇAĞLAR’DAN KONFERANSA DAVET

Programla ilgili açıklama yapan Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, “Entelektüel donanımı, bilgi birikimi ve güçlü hitabeti ile dikkatleri üzerine çeken, çok kıymetli Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Oğuzhan Aydın Ocakbaşı Sohbetinde bizlerle beraber olacaklar. Tüm dostlarımızı programımıza bekliyor ve bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz” dedi.