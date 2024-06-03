Türk Ocakları Çorum Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, sığınmacılar ve düzensiz göçmen sorununun acilen çözülmesi gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

‘BU SORUN ACİLEN ÇÖZÜLMELİ’

Sığınmacılar ve düzensiz göçmenler sorunu hakkında yetkililere sorular yönelten Prof. Dr. İrfan Çağlar açıkmasında “Türk kamuoyu şu soruların cevabını bekliyor. Neden dünyada en çok sığınmacı ve göçmenin bulunduğu ülke Türkiye'dir? Neden Avrupa'ya gitmek isteyenleri burada tutmaya çalışıyoruz?” ifadelerine yer verdi.

‘TÜRKİYE SESSİZ BİR İSTİLA VE İŞGALE MARUZ KALMAKTA’

Bu sorunun derhal çözülmesi gerektiğinin altını çizen Çağlar, “Konuyu gündeme getirenleri yabancı düşmanlığı ile suçlamak tam bir saptırmadır. Eleştirilen husus, gerçekten ihtiyaç üzerine çalıştırılan yabancı işçiler, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler olmadığı gibi göçmen veya yabancı karşıtlığı hiç değildir. Konu açık ve nettir. Türkiye sessiz bir istila ve işgale maruz kalmaktadır” açıklamasında bulundu.