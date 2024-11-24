Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İl Yönetimi, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir’e ziyarette bulundu.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile dernek arasında daha önce planlanan ve protokolleri de imzalanan işbirliği çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunularak planlama yapıldı.

İl Başkanı Aykut Aydemir, Çorum’da görev yapan bütün psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine yönelik olarak dönem içinde, Çocuk Testleri Eğitimi (Dikkat, Zeka, Görsel Algı, Gelişimsel Değerlendirme ve gelişimsel tarama) ile intervizyon ve süpervizyon grup-atölye çalışmaları planlandığını ve süpervizyon eğitimlerinin alanında uzman akademisyenler tarafından tamamen ücretsiz sunulacağını söyledi.

Haziran ayı içerisinde Çorum’da “Pozitif Psikoloji” başlığı altında sempozyum düzenleyeceklerini de ifade eden Aykut Aydemir, yurt içinden ve yurt dışından alanında ün yapmış akademisyenlerin bu sempozyuma liderlik yapacağını, meslektaşları için çok faydalı bir organizasyon olacağını kaydetti.

Sempozyumun ikinci gününde şehrin tarihi mekanlarının ziyaret edileceğini de belirten Aydemir, şehrinde tanıtımının yapılacağını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Tahir Demir de planlanan çalışmaların heyecan verici olduğunu ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak konaklama, ulaşım, eğitim ortamı gibi konularda gerekli bütün desteği vereceklerini ifade ettiler.

Ziyarette dernek yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.