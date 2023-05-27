FATİH AKBAŞ

Cumhurbaşkanı 2.tur seçimi yarın yapılacak. Seçimde Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Çorum’da oy kullanabilecek seçmen sayısı toplam 398 bin 884 olurken bu seçmenlerin 218 bin 282’si Merkez İlçe ve bağlı köylerde bulunuyor.

Seçmenlerin ilçelere dağılımı ise şöyle: “Alaca 23 bin 212, Bayat 11 bin 844, Boğazkale 3 bin 44, Dodurga 4 bin 562, İskilip 24 bin 181, Kargı 13 bin 522, Laçin 3 bin 495, Mecitözü 11 bin 851, Oğuzlar 4 bin 169, Ortaköy 5 bin 186, Osmancık 33 bin 823, Sungurlu 36 bin 672, Uğurludağ 5 bin 41.”

1698 SANDIKTA OY KULLANILACAK

28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan seçimde oy kullanma işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Çorum’da ise seçmenler toplam 1698 sandıkta oyunu kullanacak.

SEÇMEN SAYISI İKİ HAFTADA 319 ARTTI

14 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ilk tur seçiminde Çorum’da toplam seçmen sayısı 398 bin 565 iken bu rakam aradan geçen iki haftalık sürede 18 yaşını dolduran yeni seçmenler nedeniyle 319 artarak 398 bin 884’e yükseldi.

SEÇİM YASAKLARI BAŞLADI

Ülke genelinde saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek. Sabah saatlerinden itibaren seçim günü yasakları uygulanıyor.

Buna göre; Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasakları gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI YASAKLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, bir önceki seçim döneminde yapılan duyuruya göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü alkollü içki satışı geçici olarak yasak olacak.

Buna göre; Seçim günü sabah saat 06.00'dan gece 24.00'e kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

SEÇİM GÜNÜ KAHVEHANE VE KIRAATHANELER KAPALI OLACAK

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca Yemek verilebilecek.

Düğünler ise saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Yerleşim yerlerinde, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında kimse silah taşıyamayacak.