Çorum'un Oğuzlar ilçesinde okulun bahçe kapısının demir parmaklıklarına sıkışan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Oğuzlar İlkokulu'nun bahçe kapısındaki demir parmaklıklara sahipsiz bir köpeğinin sıkıştığını gören vatandaşlar Oğuzlar Belediyesi yetkililerini aradı.
Okula gelen belediye ekipleri, sahipsiz köpeği sıkıştığı yerden çıkaramadı. Bunun üzerine spiral yardımıyla demir parmaklıkları kesen ekipler, köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.
Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (A.A)