FATF (Financial Action Task Force), Mali Eylem Görev Gücü olarak OECD tarafından 1989 yılında suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla kuruldu. Suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında yılda üç defa açıklama yapılacak olup eksiklik tespit edilen ülkelerin, bu durumu düzelteceğine dair olumlu aksiyon alma sözü verenler ‘’gri listeye’’ alınırken bununla mücadeleyi reddeden ülkeler (İran, Kuzey Kore gibi) ‘’kara listeye’’ alınır.

Yurt içindeki ekonomik verilerdeki toparlanmalar sonucunda 28 Haziran’da Singapur’da yapılacak toplantıda, Bloomberg’e konuşan yetkililere göre Türkiye’nin gri listeden çıkabileceği gündemde. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek daha önce sosyal medya hesabı üzerinden ‘’Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız’’ paylaşımında bulunmuştu. Bu durum gerçekleşir ve gri listeden çıkılırsa, dış yatırımcıların Türkiye’ye doğrudan yatırım yapmasının önündeki yükümlülüklerin fazlalığı ve denetim sıklıkları azalmış olacak.

TCMB’nin açıkladığı haftalık verilere göre rezervlerde toparlanma devam etti. Brüt rezervler 139,1 milyar dolardan 142,2 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler eksi 9,7 milyar dolardan 5,1 milyar dolara yükselerek pozitif bölgeye yaklaştı. Mehmet Şimşek, ‘’Çok yakınız. Rezervle ilgili kaygılar Türkiye’nin gündem maddesi olmaktan çıkacak.’’ Dedi.

Borsa İstanbul tarafında ise haftayı düşüşle kapattık. Yabancı ilgisi hisse senedi piyasasından daha çok devlet tahvillerine kaymış durumda. 24 Mayıs haftasında 1 milyar 570 milyon dolarlık tahvil alan yabancı yatırımcılar, hisse senetlerinde 28 milyon dolar satış gerçekleştirerek üst üste iki hafta satış tarafında yer aldı.

Bu hafta Borsa İstanbul’un yatay hareket etmesini beklemekteyim. XU100/Dolar grafiğindeki 320 Dolar (10.300₺) seviyesini ana destek olarak takip ediyor olacağız. Yukarı hareketlerde ise karşılaşacağımız önemli dirençler sırasıyla 10.750₺ ve 11.088₺ olarak karşımıza çıkabilir.

Ons Altın tarafında ise Fed tarafından yakından izlenen PCE fiyat endeksi aylık bazda beklentiler paralelinde yüzde 0,3 olarak açıklandı. Veri sonrası Ons Altında yükseliş hareketleri yaşanırken 2.350 dolar seviyesi test edildi. Gram altında ise 2370 ₺ seviyesi destek olarak takip edilecek olup, direnç seviyemiz ise tarihin en yüksek günlük kapanış verisi olan 2512₺ seviyesidir.