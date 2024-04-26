Osmancık Atatürk Ortaokulu Türkiye ikincisi Badminton takımı Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü ziyaret etti. 16-19 Nisan tarihlerinde Kırıkkale’de yapılan okullu yıldızlar Badminton Türkiye finallerinde zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Muş Prof Dr. Vahid Özmen Ortaokulu şampiyonuna 3-2 yenilerek ikinci olan Osmancık Atatürk Ortaokulu Müdür ve öğretmenleri ile sporcular Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’ü makamında ziyaret etti,

Ahmet Gelgör, Türkiye ikincisi olan Badminton takımı idareci ve sporcularını tebrik ederek ilçenin tanıtımı adına bu başarıların çok önemli olduğunu belirterek emek veren herkese teşekkür etti. Gelgör, Belediye olarak desteklerinin bundan sonrada devam edeceğini söyledi.