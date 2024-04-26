İskilipgücüspor yönetimi Belediye Başkanı İsmail Çizikçiye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Seçiminde Belediye Başkanı seçilen aynı zamanda İskilipgücü Kurucu üyesi ve Mütevelli Heyeti üyesi İsmail Çizikçi’le hayırlı olsun ziyaretine İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutçu ile yönetim kurulu üyeleri Fethi Uludağ, Selami Karagöz, Orhan Ağzıkara, Hayreddin Kartal, Emre Kopkop ve Alihan Deveci ile birlikte gittiler.

Ziyaret sırasında İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu İsmail Çizikçi’ye hayırlı olmasını diledi ve her zaman emrinde olduklarını söyledi ve başarı dileklerini iletti.

Çizikçi’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İskilipgücüspor’un kendisininde kulübü ve adeta yuvası olduğunu 1986 yılında kurdukları İskilip Demirspor’un devamını olduğunu söyledi. Yıllardır yaptıkları inanılmaz güzel işleri takdirle takip ettiğini belirten Çizikci bugüne kadar olduğu gibi çocukların ve gneçlerin yanında olduklarını bundan sonrada olmaya devam edeceklerini belirterek ziyaretlerinden dolaşı teşükker etti.

Ziyaret sonunda Nihat Armutcu, İsmail Çizikçi’ye ismi yazılı forma hediye etti.