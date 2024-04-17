Türkiye Oryantiring Şampiyonası 19-21 Nisan tarihleri arasında ilimizde yapılacak.

Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek şampiyonada 104 kulüpten 1.250 sporcu yarışacak.

Çorum, Türkiye Oryantiring Şampiyonası’na hazır. Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çorum Valililiği, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Şampiyonası 19 Nisan Cuma günü başlayacak.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 19 Nisan Cuma günü Çatak Tabiat Parkı’nda, 20 Nisan Cumartesi günü Mislerovacığı Köyü’nde 21 Nisan Pazar günü ise şehir merkezinde gerçekleşecek.

Türkiye genelinden 104 kulüpten 1.250 sporcunun katılacağı ve 3 gün sürecek yarışların ardından dereceye girenler için ödül töreni düzenlenecek.