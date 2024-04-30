Köşe yazarımız Ali Atan, Erzurum FK-Ahlatcı Çorum FK maçını kaleme aldı.

Maçta Çorum FK'nın Geraldo'yu çok aradığını yazan Atan, şunları yazdı;

Erzurum maçında sahada gözlerimin aradığı tek futbolcu Geraldo oldu. Bize sezon başından beri neler kattığını net anladım. Çok şey katmış, önemli bir isim. Ne yazık ki, sakatlandı. 2-3 hafta yok denildi. Büyük kayıpsın Geraldo bizim için. Hızla iyileş lütfen. İyileş hızla lütfen. Lütfen hızla iyileş.

ADANA'YA GİDEK Mİ?

Bu aylarda gidelim. 2 ay sonra Adanalı bile kaçacak yer arıyor Adana'dan. (Sıcak değil oralar başka bir şey) Şimdi konumuz Adana'nın iklimsel durumu değil tabi.

Konumuz kaç galibiyetle şampiyonluk kaçar, kaç mağlubiyetle ligden düşülür. Bu saatten sonra olağanüstünün de üstünde bir şey olmazsa ligde kaldık.

Yine çok absürt bir durum olmazsa Play-Off'tayız.

Evet mağlubiyetler üzer.

İster ilk saniyelerde yediğimiz golle, ister son saniye yediğimiz golle.

Tuttuğunuz takımın yenilmesi insanı üzer.

Lakin Erzurum mağlubiyeti hedeften sapma konusunda kısmen üzücü olabilir.

İlk 3 bizim mağlubiyemiz sonrası el değişti.

Kötü mü oynadık?

Evet kesinlikle evet.

Sonuçta ilk 3 direk finale gidiyor.

Biz 1 basamak alttayız.

Play-Off'ta neler mi olur?

Gelin yakın tarihe bir bakalım.

Tarih: 24 Mayıs 2019

Yer: Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı

Rakip: Serik Belediyespor

Normal Süre: 1-1

Kırmızı Kart: Uzatma süresinin 105+2. dakikası

Eşref Korkmazoğlu (10 kişiyiz)

Uzatma Süresi Skor: 1-1

Penaltı Atışları: 4-2

Üst Lige Çıkan Takım: Yeni Çorumspor

Kısaca eyyama gerek yok.

Futbolda herşey mümkün.

Çıkarız ya da çıkamayız.

Önemli olan son düdüğe kadar destek olmak.

Yoksa aramızdaki Kandıralı çok.

Görelim mevla neyler, neylerse güzel eyler...

BU DÜŞÜŞ NEDEN?

Ahlatcı Çorum FK, Altay maçından bu yana kötü oynuyor.

Neyse ki, Altay ve Adana maçları kayıpsız geçildi.

Ancak fikstürdeki hesap Erzurum'a uymadı.

Kötü futbol, neticesinde kötü bir sonuç getirdi.

Netice olarak kötü diyorum.

Ciddi bir kayıp yok.

Ancak ortada güzel bir futbol da yok.

"Kalecimiz iyiydi" bunu yazdıktan sonrasını anlayan anladı.

55 puan bizim değil de, Erzurum'un gibiydi.

Bu düşüşü kime sormak lazım?

Elbette başta Serkan Özbalta'ya.

Bence çok başarılı işler yapan bir teknik adam.

Geldiği günden beri de aldığı puanlar ortada.

Ancak 3 haftadır kötü giden bir futbol var.

Düzelir mi? Elbette...

Kimin elinde peki düzelmesi?

Önce sahaya çıkanın, sonra onları sahaya sürenin.

Düzelmek lazım, aksi takdirde kendinizi kandırırız.

NAZAR MI DEĞDİ?

Erkan Kaş, geldiği günden beri istikrar abidesi.

Lakin son haftalarda bildiğimiz performansından uzak.

Erzurum'da da iyi değildi.

Böylesi klas bir oyuncunun sıradan bir performans sergilemesi beni üzüyor.

Eminim herkesi de üzüyordur.

Kendisine nazar mı değdi bilmem.

Ancak biz o eski Erkan'ın geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.

Çünkü çok önemli bir isim.