Sungurlu Belediye Başkanı ve Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere ligde kalan iki maçı kazanarak play-off’a üçüncü olarak çıkacaklarına inandığını söyledi.

Dere, Erzurumspor mağlubiyetinin ardından yaptığı paylaşımda; ‘Sağlık olsun Çorum’um. Zorlu Erzurum deplasmanından uzatma dakikalarında yediğimiz golle 2-1 mağlup ayrılıyoruz. Bu maç nazar boncuğu olsun. Önümüzdeki 2 maçı kazanıp play off’a avantajlı başlayalım. İnşallah biz play off’a 3.sıradan katılacağız. 1. Ligdeki ilk sezonumuzda bize bu gururu yaşatan yönetim, teknik heyet, futbolcularımız ve muhteşem taraftarımızı tebrik ediyorum. Haydi Çorum.. Kalan 2 maçımızda ve play off’ta takımımızı son saniyelere kadar coşkuyla destekleyelim." ifadelerine yer verdi