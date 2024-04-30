Erzurumspor’un tecrübeli kaptanı Mustafa Yumlu hemşehrisi Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta’yı üzdü.

Trabzonspor’da yetişen ve bir çok kulüpte forma giydikten sonra üç sezondur Erzurumspor forması giyen Mustafa Yumlu pazar günü Çorum FK karşısında maçın son dakikasında takımına üç puan getiren golü attı.

Maç öncesinde hemşehrisi Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta’ya yedek kulübesine kadar giderek başarılar dileyen Mustafa Yumlu son dakikada attığı golle hemşehrisini üzdü.

Öte yandan Mustafa Yumlu bu sezon Erzurumspor forması ile dört gol attı bunların ikisini Çorum’a attı.

Tecrübeli futbolcu ligin ilk yarısında Çorum’da oynanan ve kırmızı siyahlı takımın 4-1 kazandığı maçta takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Yumlu rövanş maçında da pazar günü uzatmanın son dakikasında attığı golle kırmızı siyahlı takıma üçüncülük yarışında ağır bir darbe vurdu,