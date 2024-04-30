Sakatlığı nedeni ile Erzurumspor maçını tribünden izleyen Çorum FK’nın tecrübeli hücum oyuncusu Geraldo maç sonunda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; 'mücadele devam' dedi.

Geraldo sakat olmasına karşın takımını Erzurumspor deplasmanında yalnı bırakmadı ve tribünden maçı izledi.

Erzurumspor taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği ve fotoğraf çektirdiği Geraldo maç sonunda takım arkadaşlarına moral verdi.

Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise ‘ Önemli olan her gün kazanmak değil, her gün mücadele etmektir. Mücadeleye ve hedeflerimize ulaşacağımıza inanmaya devam ediyoruz. doğru yoldayız’ dedi.