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Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası 8-10 Aralık tarihleri arasında ilimizde yapılacak. Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 30 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında Konya’da yapılacak.

Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası ise 8-10 Aralık tarihleri arasında ilimizde yapımı tamamlanan Yeni Spor Salonu’nda yapılacak. Yapımı tamamlanan Yeni Spor Salonu bu şampiyona ile birlikte hizmete açılmış olacak. Şampiyonaya Türkiye’nin grekoromen stildeki tüm güreşçilerin katılması bekleniyor.