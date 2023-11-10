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10 Kasım Atatürk’ü Anma Dart turnuvası Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Küçükler, Yıldızlar ve Büyükler kategorilerinde toplam 48 sporcunun mücadele ettiği il birinciliğinde ilk kez Paradart Özel Sporcular kategorisinde de mücadele yapıldı.

Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular Küçük Kızlar: 1. Helin Nacak, 2. Nislu Çelik, 3. Ahsen Nisa Öztürk, 4. Elif Ballı, Küçük Erkekler: 1. Mustafa Emir, 2. Gürkan Yurdusay, 3. Alper Can Aksoy, 4. Zınar Türeli. Yıldız Kızlar: 1. Beren Has, 2. Nilsu Karaağaç, 3. Irmak Özkaraoğlu, 4. Eylül Rana Çeltek. Yıldız Erkekler: 1. Atakan Sertoğlu, 2. Arda Gezer, 3. Adil Kerem Çalıkoğlu, 4. Ömer Yağbat.

Büyük Bayanlar: 1. Aysun Güvenç, 2. Ezgi Tırak, 3. Sinem Atan, 4. Hilal Atan. Büyük Erkekler: 1. Ege Özceylan, 2. Burhan Çevik, 3. Burakhan Kepçe, 4. Murat Kepçe. Bocca Bowling ve Dart İl Temsilcisi Hakan Çıtak Atatürk’ü anma haftası etkinlikleri kapsamında düzenledikleri müsabakaların son derece zevkli müsabakalara sahne olduğunu belirterek katılan tüm sporculara tebrik etti. Çıtak bu anlamlı günde Para Dart Özel Sporcular kategorisinde yaptıkları müsabakaların ayrı bir renk kattığını belirterek ‘Özel Sporcularımızın kendine güven duymaları diğer sporcular ile kaynaşmaları sosyal bir ortamda olmalarının mutluluğu ve bir şeyler başarma istekleri bizleri ayrıca gururlandırdı ve mutlu etti. Bu anlamlı günde turnuvaya katılan katkı veren ve görev yapan perkese çok teşekkür ediyorum’ dedi.