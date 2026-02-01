Güvenlik kaynakları, Suriye'de yaşanan son gelişmeler ve Türkiye'nin bundan sonraki yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklar, Şam yönetiminin ülke genelinde istikrar ve güvenliği tamamen sağladıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki görevine ihtiyaç kalmayacağını vurguladı.

Edinilen bilgilere göre, Arap aşiretlerden SDG bünyesine katılan unsurlar yapıdan ayrıldı ve sahada yalnızca YPG kaldı. Güvenlik kaynakları, SDG'nin kendisini feshetmesi gerektiğini belirterek, ABD'nin de artık bu yapının arkasında durmadığını ifade etti. ABD'nin SDG'yi DEAŞ'la mücadele amacıyla kullandığı hatırlatılırken, Türkiye'nin yıllar önce dile getirdiği "Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütüyle mücadele edilemez" görüşünün bugün kabul gördüğü aktarıldı. Kaynaklar, YPG'nin tutumlarının ABD'yi dahi rahatsız edecek noktaya ulaştığını dile getirdi.

"SURİYE HÜKÜMETİ ASKERİ OPERASYONLARLA GÜÇ KAZANDI"

10 Mart'ta imzalanan mutabakatın entegrasyonu hedeflediği ancak SDG'nin bu süreçte herhangi bir adım atmadığı, en küçük bir iyi niyet göstermediği kaydedildi. Sürenin dolmasının ardından Suriye yönetiminin, vatandaşlarının can güvenliğini ve kamu düzenini sağlamak amacıyla askerî operasyon başlattığı ve bu operasyonları fiilen gerçekleştirdiği ifade edildi. Ardından 18 Ocak'ta yeni bir anlaşma yapıldığı, bu anlaşmanın SDG açısından 10 Mart mutabakatına kıyasla daha ağır şartlar içerdiği belirtildi. Askerî operasyonlarla Suriye hükûmetinin sahada güç kazandığı, SDG'nin Haseke ve Ayn el-Arab bölgelerine sıkıştığı aktarıldı. Kaynaklar, direnişin sürmesi hâlinde SDG'nin çok daha ağır şartlara zorlanacağını ve bunun fiilen yaşandığını vurguladı.

"TEK DEVLET, TEK ORDU"

Güvenlik kaynakları, entegrasyon sürecinin bireysel şekilde yürütüleceğini, terör olaylarına karışmamış kişilerin kabul edileceğini ve sürecin "tek devlet, tek ordu" anlayışıyla ilerleyeceğini bildirdi. YPG mensuplarının petrol gelirleri ve sınır geçişlerinden elde ettikleri kazançlarla rahat bir yaşam sürmeye alıştıkları, bu imkânları kaybetme endişesinin örgütü daha saldırgan bir tutuma itebileceği ifade edildi. Kaynaklar, YPG'nin askerî açıdan artık sahada yapabileceği bir şey kalmadığını kaydetti.

ŞARA YÖNETİMİNE 3 ŞART SUNULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki varlığına ilişkin şartların ise net olduğu belirtildi. Buna göre, Suriye'de devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi, Türkiye sınırlarının güvenliğinin sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması hâlinde Türk askerinin bölgede bulunmasına gerek kalmayacak. Güvenlik kaynakları, Suriye hükûmeti talep ettiği sürece Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Harekât bölgelerinde de Suriye hükûmetinin idari sorumlulukları devralmaya başladığı aktarıldı. Devlet otoritesi güçlendikçe, destek amacıyla görev yapan Türk personelin kademeli olarak geri döneceği belirtildi. Afrin örneğini veren kaynaklar, bölgede güvenlik güçlerine destek için görev yapan Türk polis ve jandarmasının görevlerini tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü, Afrin'in yerel güvenliğinin Suriye hükûmeti tarafından devralındığını kaydetti. Türk askerinin ise üs bölgelerinde görevine devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi