Lavaş ve tortilla ekmeği sektöründe 17 yılı aşkın tecrübeye sahip hemşehrimiz Mahmut Uslu ve ekibi, Memak Makine Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Nuri Er’in büyük inancı ve desteğiyle, Türkiye’nin en büyük tortilla (lavaş ekmeği) üretim hattını üretmeyi başardı.

Konya Memak tesislerinde bir yıllık yoğun çalışma sonucunda tamamlanan proje, Türkiye gıda sanayisi için tarihi bir dönüm noktası oldu.

Toplam uzunluğu 40 metreyi bulan bu dev üretim hattı, hamurun hazırlanmasından bezelenmesine, preslenmesinden pişirilip paketlenmesine kadar tüm süreci tam otomatik olarak gerçekleştiriyor.

Proje Danışmanı ve Yöneticisi Mahmut Uslu, üretimin tamamen yerli imkanlarla gerçekleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Mehmet Nuri Er, bu projeye ilk günden itibaren büyük bir inanç ve kararlılıkla sahip çıktı. Onun vizyonu, desteği ve cesareti bu projenin temelini oluşturdu. Biz de ekibimizle birlikte gece gündüz çalışarak Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı lavaş ekmeği hattını üretmeyi başardık. Artık kimse yabancı firmaların kapısında beklemek zorunda kalmayacak. Üstelik bu hattın maliyeti yabancı üreticilerin sunduğu sistemlerin çok çok altında.”

Yerli üretim hattı, Almanya Düsseldorf ve Ankara Bakery Plus fuarlarında büyük ilgi gördü.

Fuarda tortilla hatları üreten yabancı katılımcılardan biri Türkiye’nin başarısını şu sözlerle dile getirdi:

“Biz bu makinenin bir gün yapılacağını bekliyorduk, ama bunu Almanların yapacağını sanıyorduk. Meğer Türkler yaptı.” Bu sözler fuar alanında büyük bir gururla karşılandı. Bu proje, sadece bir üretim hattı değil; Türk mühendisliğinin geldiği seviyeyi, yerli sanayinin gücünü ve inancın neleri başarabileceğini gösteren bir gurur vesilesi oldu.

Mahmut Uslu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bu proje sadece bizim değil, bütün Türkiye’nin başarısıdır. Emeği geçen tüm Memak çalışanlarına da en içten dileklerimle teşekkür ederim. Onların alın teri ve emeği bu başarının en büyük paylarından biridir.”