Arca Çorum FK pazar günü evinde oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takım uzun aranın ardından dün ilk kez tam kadro olarak çalıştı. Uzun süredir sakatlıkları nedeni ile takımdan ayrı olarak çalışan kaleci Hasan Hüseyin, Geraldo ve Atakan Cangöz bu hafta başından itibaren takımla birlikte çalışmalara başladılar.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki çalışma küçük sahada yapılan ısınma hareketlerinin ardından büyük sahada yapılan antrenman ile devam etti. Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenmanda daha sonra taktiksel oyun oynatan Teknik Direktör Çağdaş Çavuş bu çalışma sırasında Boluspor maçı oyun taktiği konusunda futbolculara mevkisel olarak uyarılarda bulunarak dikkat etmeleri gereken pozisyonlarda uyarılarda bulundu.Çalışmanın son bölümünde ise kaleli oyun oynayan kırmızı siyahlı takım futbolcularda morallerin yerinde olduğu gözlendi.