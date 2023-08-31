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Çorum’da son günlerde artan asayiş olaylarına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum’un en büyük sorunlardan birisinin çok fazla silah kullanımı olduğunu belirterek; “Türkiye’nin her ilinde olduğu gibi Çorum’da da yüzde 20 civarında suçlarda artış var. Yüzde 20 bütün suçlarda artış var. Bu Çorum’a özgü bir şey değil. Türkiye genelinde her sene suç oranlarında artış yaşanıyor.” dedi.

‘SORUNUN ÇÖZÜMÜ SADECE ADLİ OLARAK TUTUKLAMA DEĞİL’

Silahlı eylemlerde, silah kullanılan olaylarda her türlü tedbiri uyguladıklarını aktaran Bektaş, “Bugün Çorum’da silahlı eylemlerde tehdit olabilir, kasten yaralama olabilir neredeyse tamamını gözaltı yapıyoruz. Mevcutlu adliyeye getiriyoruz ve yarısından çoğu tutuklanıyor. Birçok adliyede çalıştım. Silah kullanımından çok sayıda tutuklama tedbirinin uygulandığını ilk kez Çorum’da gördüm. Bu sorunun çözümü sadece adli olarak tutuklama değil. Nihayetinde tutuklanan kişi belli bir süre sonra tahliye olacak” diye konuştu.

Silah kullanımının bir kültür meselesi olduğunu ve toplumun bütün kesimlerine görevler düştüğünü dile getiren Bektaş, “Silah kullanımı bir kültür meselesi. Tabanda sivil toplum kuruluşları, üniversite bir araya gelerek silah kullanımı nasıl azaltılabilir? Neden insanlar silah kullanımına bu kadar çok yöneliyor? Bunun tartışılması lazım” şeklinde konuştu.

‘ÇORUM’A YAKIŞMIYOR’

Çorum’da çok yaygın bir silah kullanımı olduğunu belirten Başsavcı Bektaş, “Düğünlerde silah atılması, Çorum’un en kötü adetlerinden alışkanlıkların birisi, hatta bunu cahiliye dönemi alışkanlığı olarak nitelendiriyorum. Çok yaygın silah kullanımı var. Türkiye’nin diğer illerinde de silah kullanımı söz konusu ama Çorum’da çok yaygın. Bu Çorum’a yakışmıyor. Buna bir şekilde son verilmesi lazım. Bir yıldır Çorum’da görev yapıyorum. Yorgun mermi ile 2 tane inşamızı kaybettik. Savcılarımız ve kolluk kuvvetlerimizin özverili çalışmalarıyla failleri bulduk. Olaylar adli boyuta taşındı ama giden can geri gelmiyor. Silah kullanma alışkanlığını bir şekilde bırakmamız lazım. Adli veya polisiye yöntemlerle azaltılacaktır ama kesin çözüm için bütün sivil toplum kuruluşlarının bu konuda çalışma yapması lazım. Valimiz, emniyet müdürümüzle bu konuyu görüşerek istişare ettik. Önleyici tedbir anlamında bu iş sıkı tutulacak. Kısa zaman içerisinde Çorum silah kullanım oranında biraz aşağı düşer ve vatandaşlarımız rahat eder. Silahlı eylemlerde adliyeye gelerek serbest kalma boyutu çok doğru değil. Silahlı kullanma eylemlerde en çok tutuklamayı ilk kez Çorum’da yaptık” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURİYET SAVCISI EKSİĞİMİZ VAR’

Göreve geldiği bir yılı değerlendiren ve yaptıkları çalışmaları anlatan Bektaş, şunları söyledi;

“Başsavcılık olarak bizim asıl işimiz soruşturma yapmak. Vatandaşların haklarını aramasına vesile olmak. Geçen sene 25 bin hazırlıkla kapattık bu Çorum için tarihi bir rekordur. 25 bin hazırlık ve yüzde 97 evrak çıkarma başarısı yakaladık. Bu Çorum tarihinin rekorudur. Bütün personelimizin emeği var. Şu anda savcı sayımız eksik olmasına rağmen bu oran Çorum tarihinin rekorudur. Şu anda 7-8 Cumhuriyet Savcısı daha görevlendirilse normal Türkiye’deki standartlara ulaşmış olacağız. Şu anda sayımız çok eksik. Başsavcılığın görevi sadece soruşturma yapmak değil, çok sayıda görevimiz var. Fiziki şartlarımızı iyileştirme yönelik çalışmalarımız var. Yeni cumhuriyet savcıları ataması bekliyoruz. Yeni mahkemelerin kurulmasını bekliyoruz. Yeni Asli Ceza Mahkemesi kuruldu. Vatandaşlarımızın adalete daha hızlı erişmesi daha hızlı beklediği karara ulaşması için en az 3-4 tane daha mahkeme kurulması lazım. Mahkemelerdeki iş yoğunluğumuz had safhada. Çok fazla iş var. Hakimlerimiz bunun altından kalkmaya çalışıyor. 3 tane mahkeme ve 5-6 savcımızın çalışması için uygun koşullar oluşturduk. Bakanlığımızın ataması olursa savcılarımızın yerleri hazır. Ceza İnfaz Kurumları’ndaki yükümlülerin ürettikleri ürünlerin satışının yapılacağı bir market açtık. Onlara gelir sağlamak istiyoruz. Cezaevi ve Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü birimlerinde fiziki olarak bir çok yenilik yaptık. Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü bünyesinde seramız var. Hükümlülerin meslek edinmesi noktasında burada eğitimler verdik. Bu yılda kışın üretim yapılmasına yönelik çalışmalarımız var. Alt yapısını oluşturduk. Kışında seracılık faaliyetlerimiz devam edecek.”