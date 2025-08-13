Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için ilk kez üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

160 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi arttı. Böylece ülke nüfusu, 1 Temmuz itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı.

KADIN NÜFÜS ORANI YÜZDE 49,99

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01 (42 milyon 923 bin 584 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 (42 milyon 901 bin 270 kişi) olarak kaydedildi.

İLERİ YAŞLARDA KADIN NÜFUSU ERKEKLERİ İKİYE KATLIYOR

Projeksiyonlarda öne çıkan bir diğer önemli bulgu ise ileri yaşlardaki cinsiyet dağılımındaki farklılık oldu. Türkiye genelinde kadın ve erkek nüfusu neredeyse eşitken, yaş ilerledikçe kadınların nüfus içindeki oranı erkekleri belirgin şekilde geçiyor.

Özellikle 90 yaş ve üzeri nüfus grubunda bu fark daha da artıyor. 1 Temmuz 2025 verilerine göre, bu yaş grubunda 76 bin 841 erkek bulunurken, kadın nüfusunun 174 bin 340 olduğu görülüyor. Bu durum, kadınların ortalama yaşam beklentisinin erkeklerden daha yüksek olduğunu teyit ediyor.