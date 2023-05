Türkler Ortaokulu’nda hazırlanan üç e-Twinning projeleri tamamlandı.

Transformation Into Art (Sanata Dönüşüm), Değerlerimizle Büyüyoruz (We Grow With Our Values) ve Birlikte Hemsball Oynuyoruz projeleri ile ilgili okul yetkilileri bilgi verdi.

Üç projeyle ilgili Türkler Ortaokulu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“SANATA DÖNÜŞÜM” PROJESİ

“e-Twinning platformunda kuruculuğunu Diyarbakır Şehit Hatip Çağlar Anadolu Lisesi öğretmeni Derya Erdoğan’ın ve eş kuruculuğunu Romanya'dan Corina Georgıana'nın yaptığı, okulumuz Türkler Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Esmeray Dekli, Müzik Öğretmeni Meryem Kaplan ve öğrencilerinin de ortak olduğu Transformation Into Art (Sanata Dönüşüm) projemiz,

Çorum’dan 3, Diyarbakır’dan 5, Erzurum, Balıkesir, Romanya, Litvanya ve İtalya’dan 1 öğretmen yabancı ortaklı bir projedir.

Öğrencilerimize, basmakalıp düşüncelerden çıkararak atık malzemelerin farklı amaçlarla, farklı alanlarda kullanılabileceğini göstermek, çoklu bakış açıları sağlamak, estetik algılarını geliştirmek, atık malzemeleri sanatsal dokunuşlarla yaşamımıza entegre etmek, sanat sevgisi ve bilinci vb. kazandırmak, geri dönüşüm fikirlerini çoğaltmak, hayal dünyalarına yeni pencereler açmak, doğa bilincini kazandırmak, deneyimsel öğrenme sağlamak amacıyla ocak ayında başlattık.

5 aydır yürüttüğümüz projeye danışmanlığını Müzik Öğretmeni Meryem Kaplan'ın ve 8/A sınıfı öğrencilerinin tasarlamış olduğu çalışmaların sergilendiği "Transformation Into Art Sergisi" 23.05.2023 tarihinde ve danışmanlığını Görsel Sanatlar Öğretmeni Esmeray Dekli ve 7/A sınıfı öğrencilerinin tasarlamış olduğu çalışmaların sergilendiği "Sanata Dönüşüm Sergisi" 25.05.2023 tarihinde açılışını Türkler Ortaokulu Müdürü Süleyman Giraz' ın yaptığı Müdür Yardımcıları Serhan Türkmen ve Fatih Kaynak, okulumuz öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirdik. Sergi tüm katılımcıların beğenisini kazanmış ve katılımcıların farkındalığını artırmıştır.

“DEĞERLERİMİZLE BÜYÜYORUZ” PROJESİ

e-Twinning platformunda Değerlerimizle Büyüyoruz (We Grow With Our Values) adlı projemizin kuruculuğunu Özlem Uygar’ın öğretmenimizin yaptığı,Türkler İlkokulu sınıf öğretmeni Süheyla Demir‘in ve öğrencilerinin ortak olduğu 1 Romanya, 1 İtalya,1 Azerbeycan, 10 Türk öğretmenin katılımıyla gerçekleşen yabancı ortaklı yürüttüğümüz bir projedir.

Projemize Unesco tarafından benimsenmiş olan barış, sevgi, saygı, hoşgörü, sorumluluk, dürüstlük gibi evrensel değerlerin çocuklarımızın kişilik özelliklerine yerleşmesini sağlamak için katıldık.Bu değerleri çalışırken güvenli internet konusunda bilinçlenmelerini ve web2 araçlarını kullanma becerilerini geliştirmeyi amaçladık.

Canva, wordwall, ChatterPix, makaron, phinish gibi web2 araçlarını kullandık. Ayrıca çeşitli etkinlikler drama çalışmaları ve danslarla değerlerimizin önemini vurguladık. Öğrencilerimiz proje çalışmalarında eğlenerek oyunlarla öğrendiklerini ifade ettiler.”

“BİRLİKTE HEMSBALL OYNUYORUZ” PROJESİ

Türkler İlkokulu 1/A Sınıfı Öğretmeni Selma Aslan da gönüllü ortağı olduğu e-Twining projesi hakkında bilgi verdi.

“Birlikte Hemsball Oynuyoruz” e-Twining projesinin 10 Türk ve 1 Azerbaycan’dan olmak üzere 11 sınıf öğretmeni ve öğrencilerinin uyguladı bir proje olduğunu ifade eden Selma Aslan, projenin amacından şu sözlerle bahsetti:

“Projemizin amacı, milli sporumuz Hemsball 'ı geniş kitlelere tanıtmak ve yaygınlaştırmaktır.Bunun yanında Hemsball sporu sayesinde strateji ve takımdaşlık olgusunu geliştirmek,sportif etkinliklerde liderlik duygusunu geliştirmek,öğrencilerimizin problem çözme becerilerini geliştirmek ile dikkat ve konsantrasyonlarını geliştirmektir.

Hemsball en az iki en çok 4 kişiyle oynanır.Oyun hedef tahtası üzerindeki çemberin içine hemsball topunu çarptırıp rakip oyuncunun alanına göndermektir.Sonrasında rakibin aynı amaca ulaşmasını önlemektir.12 sayılık üç set üzerinden oynanır. Hemsball topunu en fazla 5 sn içinde atma kuralı vardır.

Projemiz çok değerli ekip arkadaşlarımızla yürütülmektedir.Ortak temennimiz milli sporumuz Hemsball 'ı geniş kitlelere yaymak ve oynanmasını sağlamaktır.”